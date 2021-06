La Reggina vuole rafforzare la base, Liotti può prolungare

La Reggina ha cambiato filosofia. Niente più rivoluzioni, ma consapevolezza della necessità di costruire i successi nel tempo.

Un risultato che può maturare anche attraverso la creazione di una base di calciatori che diano continuità al progetto tecnico nel tempo. Anche se magari, quantomeno in partenza, potrebbero non avere i gradi di titolarissimi.

Potrebbe accadere, ad esempio, con Daniele Liotti. L’esterno potrebbe essere, almeno in partenza, chiuso da Di Chiara e dall’esterno titolare che arriverà per l’ala sinistra. Tuttavia, c’è consapevolezza si tratti di un calciatore che può dare soluzioni importanti, che può giocare titolare così come incidere come uno dei quinti subentranti.

La Reggina, però, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb ha tutta l’intenzione di prolungare il suo contratto in scadenza il prossimo giugno.