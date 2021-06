La Reggina aspetta Federico Ricci

Federico Ricci potrebbe essere il primo, grande, colpo del mercato della Reggina.

L’esterno é uno specialista del campionato cadetto giocato ad alti livelli.

Nel corso della sua carriera ha giocato più volte per la promozione, conquistandola da protagonista con le maglie di Crotone e Spezia.

Per lui, al momento, non é mai arrivata una consacrazione in Serie A, ma sarebbe una certezza per chi vuole giocare un campionato importante in B.

La Reggina lo prenderebbe in prestito dal Sassuolo, con il quale esistono discorsi anche per il giovane portiere reggino Alessandro Russo.