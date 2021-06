Ex Reggina, Adejo è in scadenza: sarebbe un giocatore “bandiera”

Non è un obiettivo di mercato, ma non è detto che non lo diventi. Daniel Adejo è in scadenza di contratto con il Lamia società greca di Serie A, con cui ha concluso l’ennesimo campionato di massima categoria ellenica giocato da titolare.

Un campionato da cui, per intendersi, è arrivato Stavropoulos. Adejo, classe 1989, ha il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Pur essendo nigeriano, ha il doppio passaporto (è sposato con una ragazza reggina) e dunque non avrebbe problemi nel passare da un campionato estero alla B, non essendo extracomunitario.

Particolare non da poco, Adejo è un giocatore bandiera avendo giocato otto stagioni consecutive tra settore giovanile e prima squadra a Reggio. Potrebbe, dunque, far parte della rosa, senza occupare una delle diciotto caselle over, prendendosi uno dei posti della lista C.

Essendo, inoltre, un calciatore rimasto all’estero per diversi anni, con il suo rientro si beneficerebbe anche degli effetti fiscali del Decreto Crescita.

Le richieste non gli mancheranno, ma chissà che prima o poi non possa tornare in quella che ormai è diventata “casa”.