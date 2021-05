Volley Reghion, esordio con sconfitta nei play off

Sconfitta come da pronostico per la Volley Reghion.

La formazione reggina, al suo esordio nel play-off per la A2, perde 3-0 contro la forte Cerignola.

Una Reghion che ha ben figurato contro una corazzata come quella pugliese. Nonostante la sconfitta si è disputato un ottimo primo set e anche metà del secondo.

Cerignola a metà del primo parziale ha iniziato un attacco in battuta che ha messo in difficoltà le biancoblu.

Conseguentemente, è arrivata la vittoria del parziale da parte delle pugliesi.

La musica non è cambiata nei set successivi, la formazione reggina ha però dato il massimo ben figurando. Ameri per l’occasione ha disputato la gara giocando da libero offrendo una prestazione positiva, nonostante abbia giocato per tutta la stagione come schiacciatrice.

Reghion che può ritenersi comunque soddisfatta, poiché ha dimostrato tanta grinta vista anche le assenze di Foscari e Mucciola per infortunio, e il “ridimensionamento” con la partenza di Nielsen e Perata.

Appuntamento domenica a Cerignola per la gara di ritorno.