Reggina, venerdì nessun annuncio su Baroni

Chi si aspetta che la conferenza stampa di Luca Gallo venerdì abbia la sorpresa di avere come spalla Marco Baroni resterà deluso. Né, al momento, ci sono i margini affinché Marco Baroni possa chiudere il discorso con la società amaranto per una nuova stagione insieme o per respingere la possibilità di un accordo.

Questa è una fase di valutazione, soprattutto del tecnico che vorrà riflettere anche dopo i confronti avuti con la compagine societaria che gli ha già fatto presente la volontà di proseguire il percorso intrapreso insieme.

Fino a quando, però, non arriveranno le firme ci saranno solo ipotesi. E al momento non dovrebbe esserci stata neanche una stretta di mano (virtuale, dato il periodo) rispetto ad una dichiarazione d’intenti per la quale mettere solo nero su bianco. C’è l’intesa che nasce dalla volontà reciproca di proseguire insieme il cammino, ma una volta scoperte le carte sarà il momento di capire come si evolveranno le cose.

La fase resta pertanto interlocutoria e non c’è neanche motivo di immaginare che Baroni e la Reggina siano più lontani di prima.

Potrà essere che la situazione si sblocchi entro venerdì e cambino le carte in tavola in vista della conferenza? Difficile, ma non impossibile.