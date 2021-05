Reggina, ultimatum a Baroni? Pedullà: “Cifre più importanti dal Lecce” e il club amaranto lo aspetta fino a stasera

La situazione Baroni potrebbe essere meno fluida di quanto si immagina. Nuovi retroscena arrivano da Alfredo Pedullà. L’esperto di mercato, sempre attento e attendibile rispetto alle vicende amaranto, ha chiarito i contorni della vicenda che riguardano Marco Baroni.

Da due settimane la Reggina aspetta una risposta dal tecnico, dopo averli proposto un biennale duecentomila euro più bonus, come lo stesso Pedullà ha riportato.

“Nel frattempo il Lecce – scrive sempre Pedullà – ha proposto un contratto a cifre più importanti, ma non è questo il punto”.

“Il punto è – si legge alfredopedulla.com – che Baroni dovrebbe dare una risposta, qualsiasi risposta, in modo da consentire alla società calabrese di regolarsi. La Reggina non aspetta più: se entro stasera non arrivasse il via libera, non ci sarebbero più margini per aspettare”.