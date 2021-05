Reggina, Taibi sul futuro di Menez: “A bocce ferme affronteremo il discorso”

Jeremy Menez contro il Frosinone ha avuto l’ennesima non convocazione per un problema fisico.

“È un giocatore – ha detto Taibi ai microfoni di Passione Amaranto su Reggina Tv – che ancora fisicamente, si evince dai dati, è un giocatore importante. Ci saremmo aspettati molto più, vuoi per gli infortuni e vuoi perché è un campionato particolare. Non gli mancherà il mercato, ma potrebbe essere utile alla nostra causa. Questo è un discorso che affronteremo con l’allenatore e poi con il giocatore stesso a bocce ferme. Sono dispiaciuto, perché ha nel Dna ancora grandissime prestazioni. Capita che nel calcio trovi l’annata non fortunata”.