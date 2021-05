Reggina, Taibi: “Nicolas risposta a breve o saluti, Menez? Il discorso si riapre”

Il direttore sportivo Massimo Taibi ai microfoni di Reggina Tv ha anche fatto il punto sul mercato della società amaranto.

Il primo nodo riguarda il rinnovo di Nicolas: “Al procuratore è stata fatta una proposta venti giorni fa. Ha mercato, perché viene da quattro mesi importanti e aveva fatto un contratto semestrale per scelta sua. Stanno valutando, stiamo aspettando una risposta e ci siamo dati un tempo che sta scadendo. Domani o dopodomani voglio una risposta, se resta con noi sarà felicissimo, sennò alla Maldini, lo ringrazierò e prenderò un altro portiere”.

Chiaro il riferimento all’addio di Donnarumma n casa Milan.

Poi spazio ad altri nomi. “Faty ha un altro anno di contratto, perchè – ha precisato il ds – l’ultimo è un minimo contrattuale per un discorso di tasse. Si sta riprendendo, sta bene. Negli ultimi cinque anni ha fatto più di 100 partite, ha avuto questo infortunio grave, l’allenatore lo valuterà e poi vedremo”.

“Menez – ha proseguito – è un giocatore ancora integro. Ha avuto qualche problema tra infortuni e magari qualche problema di inserimento dell’allenatore a cui non andava a genio. Bisogna capire la voglia di Jeremy di mettersi in discussione e se non c’è questo trovare una soluzione. Con Alfredo si riapre il discorso Menez che con Baroni era chiuso”.

Niente lavoro straordinario per Massimo Taibi in questa stagione: “Tutti quelli che sono in rosa, a parte un paio e forse uno, sono tutti confermati. Credo sia meno difficoltoso dell’anno scorso, che è stata un’estate infernale per quanto riguarda gli over”.