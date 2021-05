Reggina, su Nicolas piomba la Ternana

Il rischio che qualche club di accorgesse di Nicolas in scadenza di contratto era abbastanza chiaro. Il portiere dopo il 30 giugno sarà libero di accordarsi con qualsiasi club, sebbene la Reggina e il giocatore si parleranno ancora per capire se ci sono i margini per proseguire l’unione con reciproca soddisfazione.

L’ottimismo non manca, ma è chiaro che ogni giorno che passa senza definizione corrisponde ad aumento della possibilità che altri club possano puntare sul portiere, obbligando eventualmente gli amaranto a pareggiare offerte che potrebbero essere superiori.

Secondo Tuttomercatoweb.com sul giocatore sarebbe arrivata la Ternana che avrebbe fatto un sondaggio. Gli ambiziosi umbri, dopo la stagione da record, vogliono allestire una formazione competitiva per il campionato di B.