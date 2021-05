Reggina, preoccupa la situazione infortuni

Non è un bel momento per la Reggina sul fronte infortuni. La squadra esce dal Lecce con tre punti interrogativi che riguardano tre calciatori che hanno dovuto lasciare in campo in anticipo in occasione del match contro i salentini.

Diventa quasi superfluo sottolineare che nessuno di loro sarà impiegato in occasione dell’ultima gara contro il Frosinone, tenuto conto che il valore del match è quasi platonico.

Tuttavia, c’è attesa di conoscere quelle che saranno le condizioni dei tre calciatori. Si teme soprattutto per Edera che ha lasciato il campo per un movimento non naturale del ginocchio e in questi casi c’è sempre il timore massimo che un calciatore che non lascia il campo con le sue gambe possa aver riportato conseguenze serie.

Problemi muscolari, invece, per Rivas e Montalto. Situazioni, tra l’altro, che sono purtroppo attese in una fase della stagione in cui si è costretti a giocare partite ad alta intensità praticamente ogni due giorni.

E lunedì sarà di nuovo campionato. Anche se con buona probabilità troverà spazio chi ha giocato meno.