Reggina, per Toscano la fila è lunghissima: perché è una buona notizia

L’ultimo club ad iscriversi nella corsa a Mimmo Toscano pare essere il Modena. Il dato di fatto che proviene dalle indiscrezioni della Serie C è uno: chi vuole vincere il campionato della prossima stagione sta valutando l’allenatore reggino. Chi nutre quel tipo di ambizioni e non lo ha ancora fatto è solo perché non ha ultimato la propria partecipazione ai play off.

I cinque campionati vinti dall’allenatore che ha riportato la sua Reggina in B nel 2020 non passano inosservati e c’è consapevolezza che in un inverno come la terza serie nazionale bisogna affidarsi a chi ha dimostrato di saperne uscire in più occasione.

La Reggina guarda con interesse alla situazione, perché Toscano ha ancora un anno di contratto con il club dello Stretto. Oltre ad essere felici del fatto che un protagonista assoluto della storia amaranto potrebbe trovare panchina, ci sarebbe la possibilità di vedere alleggerire il carico sulle casse societarie alla voce monte ingaggi.