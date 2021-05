Reggina, non solo Baroni: ci sono due rinnovi pesanti in ballo

Attorno al mondo Reggina aleggia un certa curiosità di capire in che modo si evolverà la questione legata alla panchina. Baroni e la Reggina troveranno un punto di incontro tale da proseguire insieme? La risposta arriverà nelle prossime settimane. Tuttavia, in casa amaranto c’è da lavorare anche su altre due situazioni contrattuali che sono in scadenza.

Una è quella di Nicolò Bianchi. Con il centrocampista si è già iniziato a discutere per prolungare un matrimonio che dura ormai da due anni e che pare avere le caratteristiche giuste per proseguire insieme. Il centrocampista, a 29 anni, pare avere trovato la maturità giusta per stare all’interno di una rosa di buon livello di Serie B.

L’altro è quello di Nicolas. Quanto il portiere abbia inciso sulla storia amaranto è sotto gli occhi di tutti. Da tutte le parti ed in entrambi i casi traspare un certo possibilismo rispetto alla prosecuzione del rapporto. C’è, però, un dato di fondo: sono due buoni giocatori reduci da stagioni positive e sono in scadenza di contratto, ogni giorno che passa senza rinnovo diventa un motivo in più di sospetto che alla porta dei rispettivi entourage possa bussare qualche altra società pronta a sfilarli alla concorrenza amaranto.

L’obiettivo della Reggina è ovviamente chiudere prima che un problema di questo tipo si ponga.