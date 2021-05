Reggina, Nicolas: “Punto importante in una non grande giornata, rinnovo? Parleranno società e procuratore”

Nicolas Andrade è uno dei migliori protagonisti della stagione della Reggina. Anche contro l’Ascoli un rigore parato e diverse parate. “Potevamo vincerla, ma – ha detto il portiere – ormai tutte le partite sono dure. Giocavano contro una squadra che lottava per salvarsi e si è giocata tutto. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, ma anche oggi era importante fare un punto. Dopo aver preso il secondo siamo stati bravi, in una partita così tirata, a trovare il 2-2 e portare un punto casa”

E sul rinnovo: :”Ora penso a dare il massimo, parleranno il mio procuratore e la società”.