Reggina, la rivelazione di Taibi: “Avevo contatto Forte, ma…”

La Reggina nella seconda parte di stagione ha trovato in Adriano Montalto un attaccante da sei reti in una decina di partite. Numeri importanti. Il calciatore sarà ancora amaranto anche nella prossima stagione, tenuto conto che è sotto contratto fino al 2022.

La Reggina vuole fare fare grandi cose nella prossima stagione, ma con la testa. Rispetto ad un possibile grande bomber da regalare al club, Taibi ha fatto l’esempio di ciò che è successo nella passata stagione: “Bisogna fare i conti con il portafogli. Non ho mai nascosto che quest’anno avevo contatto Forte, ma la Juve Stabia ci ha chiesto un milione di euro. Per nostra idea non andiamo a spendere soldi per i cartellini, dobbiamo andare a cercare giocatori che arrivano dalla Serie A o che con un contratto diverso per portarlo da noi. Non è semplice, ma quest’anno con l’esperienza che ho maturato cercherò di prendere un italiano che abbia nel Dna almeno la doppia cifra”.