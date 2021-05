Reggina, il punto sulle condizioni dei calciatori e le ultime su Edera e Lakicevic

In occasione dell’ultima conferenza stampa Marco Baroni ha fatto il punto sulla situazione indisponibili in casa Reggina. “Lakicevic – ha detto il tecnico – sta bene. L’avevo tenuto fermo perché non era molto sereno ed era giusto sistemare le situazioni legate più alla testa e quindi ora il ragazzo sta bene”.

“Edera – ha proseguito – è stato a riposo precauzionalmente, oggi ha svolto l’allenamento. Quelli che sono qui disponibili stanno tutti bene”.

“Recuperiamo – ha aggiunto – Montalto dalla squalifica, la situazione di Situm la conoscete, Per il resto sono tutti disponibili”.

Ovviamente, al netto, degli infortunati a scadenza purtroppo più lunga: Kingsley, Micovschi e Faty.