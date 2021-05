Reggina, il più decisivo in stagione è una sorpresa

Alla fine la Reggina ha concluso la stagione senza un vero bomber. A prendersi il trono di re dei marcatori in casa amaranto è stata una coppia. Quella composta da Michael Folorunsho e Adriano Montalto. Sei gol per entrambi.

Ma qual è il giocatore che a livello ha inciso di più? La classifica dice che il più decisivo tra reti messe a segno a titolo personae e assist vincenti è proprio il centrocampista di proprietà del Napoli.

Per lui oltre alle sei marcature ci sono da considerare ben tre assist. Nove gol, di fatto, portano in qualche modo la sua firma. E attenzione perchè al secondo posto posto c’è Rigoberto Rivas: per lui cinque gol e tre servizi che sono valsi gioie dei compagni.

Attenzione, però, perché il re degli assist è Nicola Bellomo. Per lui son ben cinque, a fronte di una sola marcatura. E peccato per qualche gol fallito di troppo da parte del talento barese che, con un po’ di precisione in più sotto porta, avrebbe avuto la possibilità di insidiare persino la prima posizione di Folorunsho.

E ad inizio stagione nessuno avrebbe potuto pronosticare un campionato del genere per l’ex Bari.