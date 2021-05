Reggina, Gallo fa il punto su Taibi e Baroni

Luca Gallo torna a parlare. Il presidente della Reggina in conferenza stampa ha chiarito il futuro relativo al ds. “Ho incontrato – ha rivelato – Taibi a Roma. Abbiamo parlato per un’oretta. Ha un contratto con la Reggina, ma io francamente di che cosa dovevamo parlare che non sia di lavoro? Ha un contratto fino a giugno 2022 e si è parlato di strategie di mercato, di quelle che possono essere le strategie di mercato, sportive”.

E sulla guida tecnica: “Baroni ancora non ha firmato. Ed è un dato di fatto e non è una trattativa che non per forza deve essere economica. Magari verte su altri aspetti che non per forza sono sportivi. C’è una trattativa in corso, la volontà da parte della Reggina di continuare il rapporto con Baroni. I contratti si firmano in due, come ho già detto una volta. Al di là dell’intenzione della Reggina di continuare con Baroni, ci deve anche essere la sua volontà”.