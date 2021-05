Reggina-Frosinone, il buon esito dell’auspicio del Baroni papà

Sono passati diversi da mesi da quando Marco Baroni avvertiva un po’ tutti rispetto alla possibilità che l’ultima gara del campionato, Reggina-Frosinone, potesse essere essere un match decisivo.

La previsione non ha trovato conferma, tenuto conto che gli amaranto si sono salvati con largo anticipo e il Frosinone idem. C’era, però, un auspicio che l’allenatore aveva dichiarato. Quello che, in occasione della gara del Granillo, potesse esserci la sfida a distanza con il figlio.

Riccardo Baroni è, infatti, un calciatore del Frosinone e alla fine di ottobre ha subito un intervento di ricostruzione del crociato. Un’operazione molto delicata per un calciatore. Bene, Baroni (figlio) è andato per la prima volta in panchina lo scorso 7 maggio nel match contro il Vicenza.

Contro la Reggina ed il papà potrebbe ritrovare il campo. Un dato sicuramente simbolico.