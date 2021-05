Reggina, De Lillo: “Sponsorizzazioni cresceranno” e c’è una data per il nuovo Granillo

Ai microfoni di Passione Amaranto su Reggina Tv è intervenuto Fabio De Lillo. Il dirigente amaranto, responsabile per i rapporti con le istituzioni, ha parlato di futuro ed esposto concetti significativi. “Noi – ha evidenziato – con il direttore Mangiarano stiamo trattando con i più importanti player della pubblicità, della vendita dei diritti pubblicitari e ci accorgiamo come il brand Reggina ambito da tutte le società che lavorano sulla valorizzazione dei marchi. Quindi è appetibile per tante aziende. Sono certo che le sponsorizzazioni che nei prossimi anni cresceranno nei prossimi anni per far sì che il marchio Reggina possa suscitare interessi non solo italiani. Gli introiti che porteranno a vendere il brand Reggina dal punto di vista commerciale e ci serviranno per aumentare la forza sportiva della società”.

L’altro focus riguarda lo stadio: “Il Granillo è già un punto di riferimento importante. È un monumento del calcio reggino. Questo stadio così importante vogliamo renderlo nel prossimo futuro uno stadio moderno. Grazie alla legge per gli stadi e grazie ad aziende nuove e moderne che usano tecnologie eco-sostenibili per far sì che si utilizzino struttura a basso impatto ambientale e a basso costo. Nel 2022-2023 speriamo di vedere un restyling importante del Granillo facendo sì che diventi un luogo che abbia dei servizi sociali e commerciali, centri commerciali, ristoranti, alberghi. Luoghi che possano fare entrare delle risorse che possano finanziare l’intero progetto”.