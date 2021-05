Reggina, De Canio: “Seconda parte di stagione in linea con le potenzialità dell’organico, con innesti mirati si compete con le big”

Ai microfoni della Gazzetta del Sud Gigi De Canio ha parlato della stagione della Reggina. “Il valore della squadra – ha evidenziato l’ex allenatore amaranto – faceva pensare ad un possibile inserimento nella zona play off. ma nella prima parte della stagione alcune difficoltà hanno allontanato le speranze di respirare l’aria del’alta classifica. La seconda è stata, invece, in linea con quelle che erano le potenzialità dell’organco. Un girone di ritorno con una marcia quasi da promozione diretta non è bastato per centrare l’obiettivo. Purtroppo nelle ultime quattro gare, su dodici punti disponibili, gli amaranto ne hanno conquistati soltanto tre. L’opportunità di arrivare ottavi sembrava alla portata, ma il calcio non è una scienza esatta. Ci sono le condizioni per far meglio l’anno prossimo”.

E sul futuro: “Credo ci siano i presupposti per far bene. Il gruppo è solido e con qualche innesto mirato la Reggina potrebbe competere con le big. Bisogna avere fiducia e pensare positivo. Il torneo di B è duro, più complicato rispetto alla Serie A. Non ci si può rilassare un attimo”.