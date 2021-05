Reggina, da Verona: ipotesi Reggina per Aglietti

La Reggina aspetta Baroni, confida di trovare un accordo con l’allenatore, ma non farà follie qualora le richieste del tecnico dovessero essere tali da rendere, per qualche motivo, non possibile un accordo. Si badi bene che non si fa riferimento unicamente a motivazioni strettamente economiche. Potrebbero, infatti, emergere divergenze programmatiche rispetto alle linee guida di gestione sulla prossima stagione.

Tutte ipotesi che troveranno conferma o smentita dalle prossime evoluzioni dai confronti tra le parte. Arriva, invece, da Verona l’indiscrezione secondo cui Alfredo Aglietti prima di rinnovare con i gialloblu potrebbe anche guardarsi attorno. Il quotidiano L’Arena parla infatti, del fatto che l a “Spal verso Aglietti un’occhiata l’ha già lanciata, così come la Reggina dov’è già stato da giocatore e decisa ad allestire un organico di qualità”.

Inevitabile sottolineare quanto la scelta di Aglietti eventualmente avrebbe un ago della bilancia destinato a pendere verso una piazza che ama e in cui è amato. Si tratterebbe, tra l’altro, di un profilo da vertice che accontenterebbe anche l’ambizione della piazza, non solo per l’aspetto romantico.

Prima, però, c’è da capire cosa ne sarà dei confronti con Baroni. Il tecnico fiorentino è la priorità.