Reggina, “cura Baroni” per Okwonwko

A Lecce la Reggina ha riproposto in campo Okwonwko. Lo si è visto sfoggiare il meglio del repertorio, lo scatto in velocità a tratti irresistibile per gli avversari. Ma non è tutto si è visto anche qualche suggerimento interessante per i compagni, come in occasione del gol mangiato da Bellomo.

Non è continuo, gli manca lucidità nelle scelte e a volte dovrebbe trovare la capacità di essere meno precipitoso. Per certi versi avrebbe bisogno della stessa “cura Baroni” che il tecnico ha saputo riservare a Folorunsho.

Un altro calciatore, dotato di qualità fisiche fuori dal normale, e che attraverso il lavoro del tecnico si è consacrato come uno dei migliori giocatori del campionato di Serie B. Un protagonista inatteso, come potrebbe diventare il nigeriano.

Il calciatore è in prestito dal Bologna e chissà che qualora l’allenatore retasse sullo Stretto non si creassero i presupposti per una prosecuzione del rapporto a tre tra Reggina, allenatore e calciatore.