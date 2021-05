Reggina, c’è ancora un obiettivo da conquistare

Baroni ha già chiarito che Reggina-Frosinone (si gioca lunedì ore 14) è una partita da vincere. Al di là, però, delle aspettative relative al singolo match, la gara ha un significato che può sembrare banale, ma non lo è.

La Reggina è, al momento, decima. Non sarà sfuggito che tra gli obiettivi che, ad un certo punto, si erano citati, c’era quello di stare nella colonna sinistra della classifica. Un traguardo tutt’altro che scontato per qualsiasi neopromossa che non abbia, ad esempio, le risorse finanziarie del Monza.

Gli amaranto per restare nella colonna sinistra della classifica sono chiamati ad ottenere almeno un punto contro il Frosinone.

I ciociari vincendo al Granillo spodesterebbero gli amaranto, allo stesso modo un ko e una contemporanea vittoria della Cremonese porterebbe a perdere un’altra posizione.