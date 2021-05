Reggina, Baroni: “Sapevo che la Cremonese sarebbe calata, senza quel gol preso avremmo vinto”

Pareggio per la Reggina a Cremona. “Sapevo – ha detto il tecnico Marco Baroni – che nel primo tempo avrebbero avuto grande intensità e poi sarebbero calati. Se non avessimo preso gol sulla palla inattiva, avremmo vinto tranquillamente la partita. Speravamo e pensavamo con le due punte di innescare più Okwonwko in profondità. Quando affronto una squadra vedo sempre cinque-sei partite e avevo visto queste caratteristiche. Immaginavo che nel primo tempo c’era da correre forte e nel secondo tempo abbiamo fatto la partita che mi aspettavo. Ai ragazzi avevo detto di rimanere dentro la partita con attenzione e concentrazione. È un risultato positivo perché abbiamo preso un punto su chi ci stava davanti.

“Adesso – ha aggiunto – c’è da recuperare le energie e provare a recuperare qualche giocatore. Non sarà facile. Ma non è facile diventare squadra, adesso lo siamo e abbiamo consapevolezza di giocarci ogni partita fino alla fine con tutto quello che abbiamo.