Reggina, Baroni: “Oggi la squadra ha dato tutto, il presidente mi ha ringraziato”

“Ho ritardato un attimino perché mi ha fermato il presidente per ringraziarmi dell’obiettivo che mi aveva chiesto. Li giro ai ragazzi, perché in questo momento c’è da fare i complimenti. Oggi è stata una partita in cui la squadra ha dato tutto e ci sono stati degli errori. La nostra storia dice, inoltre, che per noi le partite ravvicinate sono complicate. Ho apprezzato molto il ringraziamento il presidente”.

Così Marco Marco al termine di Reggina-Ascoli. “Adesso – ha aggiunto – oggi ci sono due partite da giocare, anche se avessimo vinto non sarebbe cambiato nulla. Messo alle spalle il primo obiettivo, siamo ancora in corsa per un altro”.

Baroni, al momento, preferisce non parlare di rinnovo in maniera specifica. “Io – ha rivelato – ho già dato la mia disponibilità alla società. Io vorrei spostare adesso l’obiettivo sul grande lavoro sta facendo la squadra. Ha trovato una forza mentale importante e sulla base di questa forza mentale sono ancora fiducioso. Giocare quattro gare in otto giorni è un’anomalia”.