Reggina-Baroni, la risposta è vicina

Il presidente della Reggina Luca Gallo nel corso della sua conferenza stampa ha chiarito che la proposta del club amaranto a Marco Baroni è arrivata. Allo stesso modo ha messo in evidenza come eventuali motivi di riflessione da parte del diretto interessato potrebbero (E probabilmente non lo sono) ad aspetti meramente economici.

La risposta del tecnico sta per arrivare. L’allenatore sa bene quanto è necessario avere margini temporali adeguati per programmare una nuova stagione e, in un senso o in un altro, darà una risposta nel breve termine. Difficilmente passerà anche la prossima settimana ed è ipotizzabile che nella prima parte di essa possa essere noto se il trainer fiorentino sarà ancora alla guida del club amaranto.

L’interesse di altri club non è una novità del’ultima ora, ma non è detto che siano treni migliori di quelli di una Reggina con una base già consolidata.