Reggina-Baroni, crescono le probabilità di fumata nera e spuntano tre nomi per la panchina

Due settimane per un rinnovo che sembrava una formalità sono tante, troppe. La Reggina potrebbe mettere la parola fine ai discorsi con Marco Baroni, dato che l’allenatore forse voglioso di guardarsi attorno non ha ancora fornito risposta.

“La Reggina – scrive Alfredo Pedullà sul suo sito alfredopedula.com – non aspetterà a lungo, ha cominciato a valutare l’eventuale sostituto: avanza Aglietti, che a Reggio ha giocato, in lista – almeno oggi più defilati – ci sono Rastelli (che può ancora restare alla Spal ma non ci sono certezze) e Venturato,”, attuale tecnico del Cittadella dei miracoli.