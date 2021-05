La Reggina vuole tenere Folorunsho, lui: “Non ho ancora parlato con nessuno, Baroni mi ha dato una grande mano”

“Una bellissima annata”. Non ha dubbi Michael Folorunsho nel descrivere quella che è stata la sua stagione alla Reggina. Un vero e proprio exploit a livello di prestazioni che non ci si aspettava certo dopo un inizio di stagione non si immaginava potesse riservargli le soddisfazione che poi gli ha dato. “Baroni – ha detto ai microfoni di Pianeta Serie B – mi ha dato una grande mano sia dal punto di vista umano che tecnico. È un allenatore che cura molto i rapporti con i calciatori e cerca di tenere tutti sul pezzo, difatti mette subito sull’attenti quando, in settimana, capta un calo di ritmo. Fa capire quale sia la strada giusta, mi ha fatto scoprire un nuovo ruolo, dà concetti di gioco comprensibili e che permettono di dare il massimo per la squadra. È stato importantissimo per me”.

Il suo cartellino è di proprietà del Napoli. Giocare in A con il rischio di essere uno dei tanti o un altro campionato di B sapendo di poter essere protagonista, trovando la definitiva consacrazione? Il quesito pare essere questo. Lui, però, preferisce godersi il relax. “Non ho – ha rivelato – ancora parlato con nessuno, durante la stagione voglio focalizzarmi esclusivamente sul presente. Ora il nostro campionato è terminato, nelle prossime settimane mi confronterò con il mio procuratore e valuteremo quale sarà il mio futuro”.

La Reggina è pronta, eventualmente, a fare di tutto per trattenerlo.