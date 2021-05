Caserta e Modesto possibili avversari della Reggina nella prossima stagione

A modo loro sono due allenatori che sono legati a doppio filo alla Reggina. Francesco Modesto è una delle colonne della squadra dei miracoli di Mazzarri e per diversi anni ha solcato la fascia sinistra del Granillo negli anni d’oro.

Fabio Caserta, invece, nella Reggina non ci ha mai giocato. Anche se avrebbe voluto maledettamente farlo., da reggino (è di Melito) e dichiarato tifoso amaranto quale è .

Sono due tecnici in rampa di lancio e non corrispondono al profilo tracciato da Massimo Taibi rispetto alla ricerca di un allenatore esperto per la categoria che la società sta mettendo in campo.

Di certo c’è che entrambi potrebbero essere avversari della squadra amaranto. Per Modesto si parla della possibilità di raggiungere la sua città natale, cioè Crotone dopo la buona stagione alla Pro Vercelli e le buone cose fatte a Rende.

Per la panchina pitagorica si fa anche il nome di Fabio Caserta, che però è legato ancora da due anni di contratto con il Perugia e potrebbe anche lui confrontarsi con gli amaranto in cadetteria.