Baroni-Reggina, titoli di coda. Partita la caccia al sostituto

Marco Baroni, salvo ribaltoni, non sarà l’allenatore della Reggina. Il club amaranto avrebbe voluto una risposta in giornata che, salvo sorprese, non arriverà. Questo significa che si chiude dopo sei mesi l’avventura in riva allo Stretto del tecnico fiorentino.

Il candidato numero uno per sostituire l’allenatore fiorentino è Alfredo Aglietti. Trovare la squadra non sarà facile. L’allenatore ha tutta l’intenzione di tornare a Reggio. Ma vorrà farlo con un contratto ed un progetto adeguato.

E se nel primo caso ci sono i margini affinché riceva lo stesso buon contratto offerto a Baroni a lunga scadenza, sulla seconda parte bisognerà vedere cosa verrà fuori da un eventuale confronto