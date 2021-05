Baroni firma per il Lecce, c’è una differenza con il contratto che gli offriva la Reggina

“L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Marco Baroni.

Il tecnico ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione per il prolungamento fino alla stagione 2022/23.

Formano lo staff tecnico a disposizione di mister Baroni l’allenatore in seconda Fabrizio Del Rosso, i preparatori atletici Giovanni De Luca, Federico Di Dio, Andrea Petruolo ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli”.

È il comunicato con cui il Lecce ha ufficializzato l’ingaggio dell’ormai ex allenatore della Reggina Marco Baroni. Non è difficile notare come il contratto proposto dai salentini sia paradossalmente meno lungo di quello che, stando a quanto emerso, gli aveva offerto la Reggina. La società voleva legarsi con l’allenatore fiorentino fino al 2023

Il club amaranto gli aveva proposto un biennale, a cifre annuali più basse di quelle sono arrivate da Lecce, ma garantendo una cifra complessiva che (bonus inclusi) poteva essere superiore. Sarà comunque da valutare a cosa fa riferimento l’opzione comunicata dai salentini.

La natura dell’accordo firmato con il Lecce autorizza a credere che alla base della celta di lasciare Reggio ci siano questioni non legate all’aspetto strettamente finanziario.