Serie B, si giocano due recuperi: uno interessa da vicino la Reggina

La Serie B torna in campo dopo lo stop determinato dal fatto che l’Asl avesse bloccato il Pescara fino al 26 aprile. È già 27 ed i biancazzurri tornano in campo contro la Virtus Entella alle ore 14. Una sfida che riguarda i quartieri bassi della classifica e che per fortuna della Reggina non riguarda gli amaranto di Marco Baroni.

Coinvolge, invece, direttamente la squadra dello Stretto il match che si giocherà al Castellani di Empoli. Alle ore 16 la capolista toscana affronta il Chievo Verona, ottavo in classifica. I clivensi occupano l’ultima posizione che vale i play off, la Reggina è nona ad un punto dai gialloblu. Al termine della gara la Reggina saprà con esattezza e a parità di partite quanti punti la separano del nuovo obiettivo.

Ecco la classifica di B: