Reggina, Taibi: “Noi senza giocatori di proprietà? Si parla senza sapere…”

“Si parla senza sapere. Il nostro zoccolo duro lo abbiamo”. Risponde così Massimo Taibi ai microfoni di Passione Amaranto alla critica secondo cui la Reggina attuale abbia troppi prestiti.

“Nove undicesimi – ha precisato – di quelli che hanno giocato domenica sono di proprietà. Abbiamo una rosa di sedici-diciassette giocatori più quelli che rientrano. Abbiamo giocatori come Stavropoulos pagati zero. Lakicevic, Liotti, Di Chiara, Cionek. Nicolas di cui stiamo trattando il rinnovo è nostro, così come Loiacono. Andranno via dei giovani, qualcuno lo riusciremo a tenere, alcuni andranno via. Ma è normale”.