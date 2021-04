Reggina, sguardo al futuro: pronto il primo rinnovo

La Reggina guarda al futuro. E c’è già una prima mossa che certifica la volontà di programmare la prossima stagione. La rivela Alfredo Pedullà che racconta di un contratto pronto per uno dei due giocatori in scadenza. L’altro è Nicolas.

“Nicolò Bianchi – scrive su Alfredopedulla.com l’esperto di mercato – è in scadenza di contratto con la Reggina, ma il suo futuro sarà ancora amaranto. Per il centrocampista classe 1992, uno degli artefici della promozione in Serie B e dentro le rotazioni anche in questa stagione, è pronto un biennale”.