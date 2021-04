Reggina, il punto sugli infortunati. Baroni: “Menez? È andato bene”

Serviranno proprio tutti alla Reggina che si appresta ad entrare in una prima decade di maggio che sarà un vero e proprio tour de force. Si giocano quattro partite in dieci giorni.

Si parte da Cremona .Una gara che arriva dopo una sosta che ha permesso alla squadra di lavorare bene, ma anche di recuperare qualche acciaccato. Purtroppo non tutti. Non saranno sicuramente a disposizione (e non lo saranno neanche a breve) Kingsley, Micovschi e Faty (con il francese l’appuntamento dovrebbe essere comunque vadano le cose per la prossima stagione).

Sono andate, invece, diversamente le cose per altri due calciatori che non erano al meglio. “Petrelli – ha detto Baroni ai microfoni di Reggina Tv – è rientrato con noi dall’inizio della setitmana. Menez ha saltato i primi due allenamenti, oggi ha fatto un piccolo test ed è andato bene. Per una ventina di minuti si è mosso nel lavoro tattico e mi ha detto che sta bene. Lo considero recuperato, poi vediamo ancora domani”.