Cremonese-Reggina, chi al posto di Montalto? Da Baroni un monito al gruppo

La Reggina va a Cremona senza un tassello fondamentale della squadra: Adriano Montalto. Con Denis utilizzato prevalentemente part-time, l’attaccante siciliano è l’unico centravanti classico che la squadra ha in rosa.

Diventa interessante capire chi lo sostituirà. Oltre all’argentino per quella maglia possono concorrere Okwownko, ma anche altri elementi adattati come Rivas, Menez.

“È la strategia – ha rivelato il tecnico a Reggina Tv – che decideremo di fare a determinare la scelta. Le partite non durano un tempo, ma novanta minuti. A volte può essere che inizialmente alcuni vengono utilizzati subito per un perché e altri a gara in corso. Non è tanto importante chi parte, è importante che tutti siamo pronti. Con degli impegni così ravvicinati, stiamo entrando in un periodo in cui potremmo trovare giornate calde, è impensabile pensare a solo dodici-tredic-quattoridici gioctori. Abbiamo molti giocatori che si alterneranno sia dall’inizio, sia partita in corso che nelle partite che seguono”.

“Qui – ha chiosato – tutti i ragazzi si sentono coinvolti. Solo così si può pensare qualcosa di importante in questo campionato”.