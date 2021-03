Volley – Vibo a un passo dal grande sogno: i protagonisti suonano la carica! (VIDEO

Non vuole smettere di sognare la Tonno Callipo. La squadra-rivelazione che per un’intera stagione ha sempre lottato con orgoglio e cuore, grinta e carattere sui campi di tutta Italia. Un magico gruppo che ha speso anima e cuore per i colori giallorossi. Rialzandosi sempre e non mollando mai! Ora che è vicina alla meta serve un altro passo, un altro sforzo per conquistare un obiettivo inaspettato quanto desiderato. Domani a Monza c’è la possibilità di scrivere una delle pagine più belle della storia della Tonno Callipo raggiungendo per la prima volta la semifinale per lo scudetto. Un sogno che Saitta, Rossard, Cester, Chinenyeze, Abouba, Rizzo, Defalco e tutto il gruppo giallorosso vogliono realizzare regalando a Vibo Valentia e a tutta la Calabria un traguardo meritato e prestigioso.