Reggina, brutte notizie su Faty e Petrelli

Marco Baroni, allenatore della Reggina, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale del club. Il tecnico, in particolare, ha fornito aggiornamenti relativamente alle condizioni di due calciatori che da settimane o mesi non vedono il campo.

Uno è Ricardo Faty. L’esperto centrocampista era arrivato in estate come uno dei grandi colpi dell’anno, ma ha visto davvero poco il campo. Marco Baroni chiamato a rispondere se lo si rivedrà entro la fine del campionato, ha risposto sinceramente.: “Non credo. È in Francia a Parigi, penso si debba sottoporre ad una terapia o a un piccolo intervento per sistemare l’infortunio che ha subito nella partita di Coppa Italia a Bologna. Si è portato avanti questa situazione che non siamo riusciti a risolvere”.

Petrelli, invece, è arrivato nel mercato di gennaio via Genoa. I grifoni lo hanno acquistato dalla Juve dove si è messo in luce nei primi mesi della stagione con la maglia dell’Under 23 che gioca in Serie C. “Petrelli – ha detto Baroni – è andato a farsi sistemare la caviglia. È arrivato qui con un problema e se l’è portato avanti perché sono i postumi di una brutta distorsione. Abbiamo pensato di dargli il tempo per sistemarlo. Quando hai queste situazioni dove rischi più ricadute, meglio avere uno stop più lungo e riaverlo”.

Anche per Petrelli, dunque, ci sarà da attendere.