Reggina, Bellomo c’è

Dopo una sconfitta diventa quasi inevitabile vedere tutto nero. Quando, però, il ko matura come è successo per la Reggina a Brescia, bisogna fermarsi ed analizzare ciò che si è visto.

Ad esempio continuano ad arrivare indicazioni incoraggianti da Nicola Bellomo. Rispetto alle partite precedenti non si è rivelato in versione assist-man, ma ha mostrato di esserci sopratuttto con la testa.

Lo ha dimostrato con un paio di diagonali che non sono esattamente la specialità della casa. Chiusure che, per un calciatore delle sue qualità, dimostrano che il trequartista barese ha ormai raggiunto un livello di maturità che gli consente di essere un giocatore molto utile per i colori amaranto.

Un’ulteriore certificazione del fatto che nei periodi in cui è rimasto ai margini per scelta tecnica, ha saputo trovare le motivazioni per farsi trovare pronto.

Questo, però, non esclude la possibilità che contro il Chievo possa rientrare in quello che sarebbe un fisiologico turnover.