Calcio, Serie D – Un italoargentino per il Castrovillari

Il Castrovillari Calcio 1921, comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive fino al 30/06/2021 con Rodrigo Martin TUNINETTI, classe ’95, italo-argentino in carriera ha 140 partite ed 11 gol tra Serie D, con le maglie di Troina, Palestrina, Acireale, Dro e Rotonda squadra da cui proviene. Tuninetti ha vestito anche la maglia del Siracusa in Serie C, nella stagione 2018/19, con 13 presenze ed una rete. Doppia nazionalità, playmaker di centrocampo, piede destro, alto 1,77, peso 70 kg.