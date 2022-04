Reggina-Lecce, per gli amaranto l’impresa sarà giocare in casa: le ultime

Non accade tutti i giorni. Sarebbe più opportuno dire “mai”. Nel giorno di Pasquetta la Reggina potrebbe giocare praticamente in trasferta. Lo dicono i numeri.

Sì, perché c’è una combinazione di eventi che rischia di non avere eguali. Gli amaranto non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Non hanno obiettivi ed affrontano una squadra lanciatissima verso la promozione in Serie A, con una tifoseria molto calda.

Se a questo si aggiunge il match è previsto nel pomeriggio di Pasquetta, il quadro è completo. Al Granillo c’è il serio rischio che siano di più i leccesi dei sostenitori amaranto.

Sono, infatti, appena 42 i biglietti staccati per il match. A cui si aggiungono i circa 1500 abbonati, numero esiguo se si considera la campagna abbonamenti stagionale non è mai stata aperta per i fatti legati al Covid e si è dovuto ripiegare su piccoli pacchetti durante il campionato.

E c’è l’innegabile sospetto che molti di loro potrebbero non recarsi allo stadio. E i leccesi? Alle ore 10.30 sono stati venduti 600 dei 1000 biglietti a disposizione per il settore ospiti. 500 dei quali nelle primissime ore di apertura della vendita, ma è plausibile che i tagliandi possano essere interamente polverizzati.