Reggina, il Parma voleva tre rigori “Stasera siamo arrabbiati”

“Noi non siamo un club che si lamenta degli episodi arbitrali, ma quando sei in un momento di difficoltà come noi, con una vittoria che farebbe la differenza, bisogna dire le cose. Oggi ci sono due o tre episodi oggettivi, almeno due: mano in area e fallo su Rispoli. Poi c’è la trattenuta su Felix all’ultimo minuto e per me è rigore anche quello. Siamo il Parma, siamo un club educato, ma ad un certo punto bisogna dire basta, se è rigore è rigore. Ci giochiamo tanto, una vittoria ci cambia la vita e certi episodi cambiano la gara. Stasera siamo arrabbiati, non si capisce mai quando interviene il VAR e perché sia rigore, chiediamo rispetto”.

Sono le parole con cui Javier Ribalta, Managing Director-Sport, si è espresso sull’arbitraggio di Parma-Reggina. Le dichiarazioni sono state riportate ParmaLive.com