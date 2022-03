Reggina, Aglietti: “A Reggio ho pagato io. Volevo Cancellieri in amaranto, mentre Amione l’ho portato”

Alfredo Aglietti, ai microfoni di TeleNuovo, ha parlato della sua esperienza alla Reggina.

“Siamo – ha rivelato l’allenatore – partiti troppo bene. Il problema è stato quello. Nelle prime undici-dodici partite eravamo secondi- terzi in classifica. Si è iniziato ad immaginare cose che in quel momento non erano state programmate. La squadra stava lavorando molto bene. Poi ci sono state un paio di sconfitte che hanno fatto perdere certezze e forse anche la società in quel momento ha pensato a che quello che era successo prima in relazione a certi risultati importanti”.

“Avevamo fatto – ha proseguito – 4-5 sconfitte di fila. Se fossero state diluite nel tempo sarebbero state magari viste in maniera diversa. Vedi che la squadra va sempre più giù e si sa quale diventa la soluzione qo pagato io. Mi dispiace molto perché la Reggina era una squadra in cui speravo di far bene”.

L’Hellas Verona sta iniziando a scoprire il talento di Cancellieri. “Lo avevamo trattato anche noi a Reggio. Mi piace molto, è un giocatore moderno. Amione l’ho portato a Reggio. Io l’ho sfruttato poco perché era abituato a giocare a tre, secondo me non era ancora pronto Adesso con Stellone sta dimostrando che ha grandi qualità. Secondo me il Verona ha un patrimonio importante”.