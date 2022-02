Reggina, Stellone su Faty: “Per ora teniamo il posto libero”

Ricardo Faty si allena con la Reggina, lo fa con “professionalità”. Per ora, però, non è stato ancora inserito nella lista dei 18 over. Questo significa che gli amaranto lo hanno a libro paga, ma non è convocabile da Roberto Stellone.

È stato lui stesso a parlarne nella conferenza stampa che ha anticipato il match contro il Crotone, parlando bene del calciatore, ma sottolineando come il posto resterà libero.

Una scelta che lascia spazio all’eventuale ingaggio di un calciatore svincolato, qualora se ne dovesse prospettare la possibilità o la necessità.