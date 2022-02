Reggina: Stellone potrebbe pescare anche dalle seconde linee

La Reggina, sin dall’inizio del campionato, poteva contare su una rosa di oltre venticinque giocatori. Nel tempo, gli allenatori che hanno preceduto Roberto Stellone, raramente sono andati oltre un utilizzo complessivo di sedici-diciotto unità.

Elementi come Amione, ad esempio, non hanno mai avuto l’occasione di misurarsi con un test probante, a fronte di prestazioni di un altro mancino più esperto come Regini che raramente ha mostrato un rendimento all’altezza della sua fama. La rescissione a gennaio è stata una conseguenza.

L’argentino viene considerato dal nuovo tecnico amaranto, ma non è l’unico. Stellone, nei suoi anni migliori, è riuscito a centrare la Serie A con il Frosinone beneficiando di un doppio salto costruito con giocatori impostisi in Serie C e che nel loro processo di maturazione hanno dimostrato di potersi esaltare, quantomeno nel contesto giusto, anche tra i cadetti.

Il background del tecnico non è, però, l’unico aspetto che gioca a favore di questa eventualità. Ejjaki, un nome sconosciuto a chi non ha conoscenza profonda della rosa della Reggina, non ha mai visto il campo (anche per problemi fisici), ma con Stellone potrebbe entrare nelle rotazioni. Questo perché il tecnico lo conosce per le prestazioni fornite lo scorso anno con la maglia della Vis Pesaro, da lui affrontata quando era al timone dell’Arezzo.

Lo stesso si può dire di Giraudo, visto all’opera con la maglia dei marchigiani nello stesso girone in cui il tecnico romano si è disimpegnato con la panchina degli amaranto toscani.