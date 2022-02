Reggina, Insardà: “Gallo sempre in rianimazione, intervento andato benissimo”

La Reggina ha vinto a Ferrara e lo ha fatto convincendo. Tre punti di vitale importanza per la classifica, per tirarsi fuori dai guai e soprattutto una vittoria da dedicare a Luca Gallo. Il presidente è stato operato d’urgenza a Roma martedì mattina, dopo che lunedì aveva avuto un malore di natura cardiaca.

Adesso arrivano aggiornamenti direttamente da fonti ufficiali. “Il presidente Gallo – ha spiegato – è sempre in rianimazione. L’intervento è andato benissimo, è ancora in prognosi riservata e potrebbero servire 72 ore per avere una visione più chiara”. Così il direttore di Reggina Tv Maurizio Insardà ha offerto ragguagli sulla situazione di salute del presidente della Reggina Luca Gallo.