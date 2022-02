Reggina-Crotone: biglietti in vendita, buoni gli ultimi numeri della prevendita

Una squadra che fa otto sconfitte in nove partite, con prestazioni ai limiti dell’inguardabile, non meriterebbe neanche i parenti sugli spalti. Il calcio, però, non è uno spettacolo. È fede, è passione. Quella che stanno dimostrando di avere i tifosi della Reggina, incentivati dall’inevitabile scelta societaria di praticare la strategia dei prezzi popolari.

Soprattutto dopo che i 2000 sottoscrittori dei mini-abbonamenti avevano dovuto ingoiare un boccone amarno dopo l’altro: cinque partite, cinque sconfitte. Il gol tra le mura amiche manca dal 30 novembre, la vittoria ed almeno un un risultato positivo dal 24 ottobre. Quasi un’era fa nell’andamento di una stagione.

Reggina-Crotone, gli ultimi dati

Il richiamo del derby, tra l’altro, lascia il tempo che trova, tenuto conto che il match con il Crotone lo è soprattutto a livello giornalistico e decisamente non molto nei fatti e nella rivalità sentita dai tifosi. Perdere ancora, però, farebbe male.

Vincere lo scetticismo non è facile, ma lo si prova a fare anche con l’attaccamento alla maglia. Quello che stanno dimostrando di avere migliaia di tifosi amaranto. Sono, infatti, già oltre i 3000 i tagliandi staccati per il match e con la possibilità che possano salire nelle ultime ventiquattro ore che porteranno al match.

Il fatto che non sia, al momento, annunciata pioggia sarà un incentivo ulteriore.

Clicca qui per leggere tutte le info sui biglietti di Reggina-Crotone