In una giornata di festa e relativa tranquillità anche sugli spalti, è il

Catanzaro a sorridere al termine del derby del “Ceravolo” in una partita

largamente dominata dai giallorossi di Mister Vivarini, letteralmente

sospinti dall’entusiasmo di un pubblico caloroso e partecipe come non

mai, anche grazie a una sostanziosa rappresentanza dei tifosi ospiti. Sono

stati Iemmello e Biasci, due fra i grandi protagonisti dello scorso anno, a

risultare decisivi nelle fila dei padroni di casa, costretti a fare meno di

Situm nell’undici inziale, il rientro di Katseris sulla destra in difesa, e la

presenza di un efficacissimo Pompetti a centrocampo; dall’altra parte

Caserta schiera Forte come unica punta, sulla trequarti Voca, Marras e

Tutino. Sugli spalti lo spettacolo è pirtotecnico, malgrado qualche botto in

eccesso. Il Cosenza evidenzia un maggiore impatto fisico nelle prime

schermaglie, ma sono proprio i padroni di casa a passare meritatamente

in vantaggio al tredicesimo, sfruttando al meglio un affondo di Katseris

sulla destra che taglia con efficacia per l’accorrente Iemmello. lesto ad

infilare di giustezza alle spalle di Micai proprio di fronte al settore dove

sono assiepati I tifosi rossoblu: prima rete casalinga per lo Zar Pietro nel

campionato in corso; il Cosenza si rende pericoloso con un colpo di testa

di Tutino al venticinquesimo, che sbatte sull’esterno del palo, e poco dopo

con Praszelik che con un gran tiro dalla distanza chiama Fulignati ad un

bell’ intervento. Ad inizio ripresa i giallorossi si fanno notare subito con

un’incornata di un Brighenti ancora una volta encomiabile per copertura

e duttilità di impiego su calcio d’angolo ed al cinquantaduesimo mettono

a segno il colpo da ko, mandando a referto Tommaso Biasci. L’azione non

è limpidissima, con un’azione che parte da Vandeputte e le successive

percussioni di Veroli e Iemmello che innescano la definitiva battuta a rete

del numero ventotto, immediatamente sotto la Ovest a raccogliere la

meritata ovazione dei supporter. I giallorossi mantengono una chiara

supremazia territoriale, fino a una bordata di Calò da fuori area

neutralizzata alla grande da Fulignati. Il Cosenza va all’assalto con un 4-

2-4 tattico, mentre il Catanzaro lascia invariato l’assetto, con una

girandola di rincalzi – dentro Ambrosino, Oliveri, Stoppa, Brignola e

Pontisso, fuori Biasci, Sounas e Vandeputte, Iemmello e Pompetti –

gestendo nel migliore dei modi le ultime concitate fasi del match, fino al

triplice fischio finale, arrivato dopo sei incomprensibili minuti di

recupero.

Vittorio Pio