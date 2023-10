๐๐ฎ๐š๐ง๐ญ๐จ ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐œ๐จ๐ง ๐ข๐ฅ ๐’๐š๐ง๐ญ’๐€๐ ๐š๐ญ๐š ๐œ’๐žฬ€ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ฎ๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐›๐ฅ๐ž๐ฆ๐š ๐๐ข ๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ ๐ ๐ข๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ž ๐ช๐ฎ๐š๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐จ๐ฅ๐ญ๐šฬ€ ๐Ÿ๐ข๐ฌ๐ข๐œ๐š ๐ž ๐ญ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐œ๐š?

La partita di domenica รจ in archivio. Non cerchiamo alibi, ma giocare ogni tre giorni non รจ facile neanche per una squadra che ha effettuato la preparazione precampionato, figuriamoci per noi che mettiamo benzina nelle gambe attraverso le gare ufficiali.