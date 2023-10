Una vittoria che vale oro per la nuova Reggina. La Lfa Reggio Calabria ha battuto il Lamezia e lo ha fatto con un netto 3-0 che non ammette repliche. Bravi gli amaranto a reggere i primi venti minuti e poi a sfruttare ripartenze e gioco in velocità per superare una squadra dalla grande disponibilità di attaccanti, ma evidentemente fragile in difesa.

IL TABELLINO

Marcatori: 35′ Zucco, 18′ st Parodi, 31′ st Zucco

LFA REGGIO CALABRIA (4-3-3) – Martinez ; Parodi (22′ Aquino ) , Kremenovic , Ingegneri , Martiner ; Zucco , Salandria (14 ‘st Mungo) , Barillà; Provazza (41′ st Bright), Altamura (41′ st Coppola.) , Bianco (23’ st Ricci). a disposizione: Velcea, Marras, Perri, Dervishi. Allenatore: Trocini

FC LAMEZIA TERME – (4-3-1-2): De Luca ; Garofalo , Marchetti , Pinna , Di Martino Serra , Chironi (14′ st Rizzo ), Palermo ; Kosovan (7′ st Saraniti ); Bonanno 5,5 (22′ Mengoli s.v.), Diaz (7′ st Terranova ). a disposizione: Palmieri, Mirabelli, Carbonaro, Lo Cocco, Dragà. Allenatore: Marra

arbitro: Caruso di Viterbo

ammoniti: Salandria , Kosovan, Serra, Mungo,, Pinna

Corner: 3-4

Note: Spettatori 4008 di cui 3045 abbonati